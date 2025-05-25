Мастер спорта Тестова напомнила о связи спорта и позитивного эмоционального состояния

Регулярные тренировки играют ключевую роль в спортивной жизни каждого атлета, подчеркнула мастер спорта по вольной борьбе, призер всероссийских состязаний Анастасия Тестова в интервью ИА RuNews24.Ru .

Тестова раскрыла суть тренировок для спортсменов, указывая на необходимость постоянного совершенствования физических кондиций, повышения выносливости и координации, освоения техник и навыков. Помимо физического аспекта, занятия спортом позитивно сказываются на эмоциональном состоянии атлетов.

Спортсмены учебно-тренировочных групп используют летние каникулы для прохождения специализированных сборов, включающих утреннюю гимнастику и две полноценные тренировки ежедневно. Такой график позволяет сохранить дисциплину и вернуться к сезону соревнований в оптимальной физической готовности.

Анастасия также добавила, что спортсмены младших возрастных категорий отправляются на полноценный отдых, восстанавливаясь и накапливая энергию для будущих стартов. Тренер подчеркнула важность активного досуга для юных борцов, рекомендуя проводить свободное время на свежем воздухе, занимаясь подвижными играми, велосипедными прогулками, посещениями бассейна и прочими видами активности.