Масштабные обыски по делу о взятке прошли в Немецком футбольном союзе

Управление уголовной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия провело масштабные обыски в штаб-квартире Немецкого футбольного союза (Deutscher Fußball-Bund) по делу о коррупции при проведении чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщил Bild .

Рейд прошел утром 1 июля. Более 150 следователей явились в офис DFB. Обыски по этому же делу прошли в ратушах и городских администрациях городов — организаторов ЧЕ-2024 по футболу.

«Расследования не касаются DFB как организации, а также отдельных сотрудников или должностных лиц. <…> DFB участвует в этих разбирательствах лишь в качестве свидетеля», — заявила пресс-служба союза.

По версии следствия, несколько тысяч билетов и пригласительных на матчи нелегально раздали избранным лицам. В Германии это расценивается как взяточничество. Фигурантами дела стали 66-летний немец и 46-летний француз.

Ранее правоохранители интересовались выбором места проведения чемпионата Европы 2016 года. По этому делу допросили экс-президента УЕФА Мишеля Платини.