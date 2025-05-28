Масштабная велогонка пройдет в Кемерове в честь Всемирного дня велосипеда

Масштабная велогонка состоится в Кемерове и других городах России в субботу, 31 мая, в честь Всемирного дня велосипедиста. Принять участие смогут все желающие, кто придет со своим велосипедом и защитным шлемом. Для детей младше четырех лет разрешат использовать беговелы. Об этом сообщил сайт VSE42.Ru .

Зарегистрироваться участники смогут 31 мая с 8:30 до 10:00 около теннисного центра «Кузбасс» (проспект Комсомольский, 28). Открытие и старт запланированы на 11:00.

Дистанции будут зависеть от возраста участников: 100–500 метров (на беговелах) — для мальчиков и девочек 2021 года рождения и младше; 500–1 000 метров — для мальчиков и девочек 2016–2020 годов рождения; 1 000–1 500 метров — для мальчиков и девочек 2012–2015 годов рождения; 500–3 000 метров — для юношей и девушек 2008–2011 годов рождения; 3 000–15 000 метров — для мужчин и женщин старше 2007 года рождения.

Из-за велогонки водителям придется столкнуться с ограничениями, а автобусам — с изменением маршрутов.