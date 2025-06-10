Максима Смельницкого включат в тренерский штаб «Лады»

Тренерский коллектив хоккейного клуба «Лада» пополнится специалистом Максимом Смельницким. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Специалист будет отвечать за работу с нападающими и большинством.
В предыдущем сезоне Смельницкий работал ассистентом наставника команды «Трактор» Бенуа Гру. Опытный тренер продолжит карьеру в «Ладе», команде, занявшей в прошлом чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 10-е место в Восточной конференции и не сумевшей выйти в стадию плей-офф.
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