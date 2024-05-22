Максима Ромащенко назначили новым главным тренером липецкого «Металлурга»

Известный спортсмен Максим Ромащенко стал новым главным тренером липецкого «Металлурга». С назначением его поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, написал сайт kp.ru .

Ранее Ромащенко тренировал молодежную команду «ФШМ» Департамента спорта и туризма города Москвы. С 1998 по 2008 годы он выступал за сборную Белоруссии, а также играл за столичные команды «Торпедо» и «Динамо» и за турецкие клубы «Газиантепспор» и «Бурсаспор».

Во время встречи с Артамоновым Ромащенко обсудил планы клуба и будущую стратегию тренировок команды.