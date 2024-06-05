Майку игрока НБА Брайанта продали на аукционе за 1,2 млн долларов
Игровую майку чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта продали на аукционе за 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт аукционного дома Goldin.
Изначально майка с 24-м номером была выставлена за сумму в миллион долларов. Однако позднее цена возросла еще на 200 тысяч. Имя покупателя лота не сообщается.
Отмечается, что Брайант вместе с дочерью погибли в результате крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса в 2020 году.
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