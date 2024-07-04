Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру в греческом «Арисе»
Игрок «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит спортивную карьеру в греческом «Арисе». Зарубежная команда объявила о выкупе нападающего, написал RT.
Еще осенью прошлого года греческий клуб арендовал футболиста. В сезоне — 2023/24 Сулейманов провел за команду 37 матчей, где отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
Рыночная стоимость нападающего оценивается в два миллиона евро.
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