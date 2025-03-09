Магомед Анкалаев стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе

В главном бою турнира UFC 313, который состоялся в Парадайзе, штат Невада, российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой, выиграв единогласным решением судей. Бой продолжался пять раундов.

Анкалаев завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. В настоящее время среди российских бойцов титул в легком весе принадлежит Исламу Махачеву.

На счету 32-летнего россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья в смешанных единоборствах. Эта ничья была зафиксирована в декабре 2022 года в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем.

До встречи с Перейрой Анкалаев занимал первое место в рейтинге UFC в своей весовой категории.

У Перейры, которому 37 лет, 12 побед и три поражения. Ранее он был чемпионом UFC в средней весовой категории. В ноябре 2023 года он стал чемпионом в полутяжелом весе и успешно защитил свой титул три раза.

Ранее российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев одержал победу над Арнольдом Алленом на турнире UFC 297, который провели в Торонто. Поединок прошел в полулегкой весовой категории и длился все три раунда. Судьи приняли единогласное решение в пользу Евлоева.