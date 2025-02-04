Магнус Карлсен призвал Дворковича уйти в отставку с поста президента ФИДЕ

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен призвал нынешнего главу ФИДЕ Аркадия Дворковича подать в отставку. Об этом он написал в соцсети X .

Норвежец рассказал, что 19 декабря Дворкович написал его отцу и пригласил на турнир по рапиду и блицу в Нью-Йорке, пообещав, что, несмотря на разногласия между ФИДЕ и созданной Карлсеном Freestyle Chess Tour, никаких санкций против игроков, выступающих под эгидой второй организации, не будет. Россиянин пообещал уйти в отставку, если не сдержит слово. Однако преодолеть конфликт между организациями так и не удалось.

«Принуждая шахматистов подписывать неприемлемый отказ [от участия в турнирах Freestyle], вы изменили своему слову. Вы уйдете в отставку?» — подытожил чемпион мира.

Ранее Карлсен в онлайн-турнире проиграл 14-летнему российскому шахматисту Давиду Ахмедову.