Магадан признали беговой столицей России

Итоги полумарафона «ЗаБег.РФ» подвели в России. Лучшие результаты показали участники из Магадана, которые суммарно преодолели 3 811 километров, обеспечив своему региону победу в общекомандном зачете.

«Магадан шел к званию Беговой столицы уже четыре года, каждый раз им совсем немного не хватало до первого места. Наконец, победа! Поздравляем участников, организаторов, волонтеров, пейсмейкеров и всех, кто принимал участие в забеге», — отметила руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.

Регион получит переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет. Награду вручат на Петербургском международном экономическом форуме.

«Хочу сказать огромное спасибо оргкомитету „ЗаБег.РФ“, который каждый год делает такие мероприятия. Нашим магаданским организаторам, волонтерам, медикам, МЧС, Правительству Магаданской области — всем, кто принимал участие, огромное спасибо», — сказал заместитель председателя Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

В этом году «ЗаБег.РФ» проходил во всех регионах России, и еще в 15 странах мира под названием One Run.

Второе место в зачете занял Нижний Новгород, а третье — Липецк.