Лыжница Ступак выразила неоднозначное отношение к теме нейтрального статуса

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась мнением о потенциальном участии в Олимпиаде в нейтральном статусе и подчеркнула, что команда продолжает интенсивную подготовку к состязаниям. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Спортсменка выразила неоднозначное отношение к соответствующей теме.

«Смогла бы поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе? На сегодня у меня нет ответа на этот вопрос», — заявила чемпионка.

При этом Ступак заявила, что никогда не станет осуждать соотечественника, решившего выступать на Олимпиаде без национальных символов. Кроме того, она напомнила об отсутствии ясного понимания ситуации, отметив, что сейчас главной остается подготовка.