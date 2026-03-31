Лыжница Пеклецова рассказала, что гонка в финале Кубка России получилась тяжелой
Российская лыжница Алина Пеклецова поделилась впечатлениями после победы в гонке с раздельным стартом на финале Кубка России. Об этом сообщил «Матч ТВ».
По ее словам, состязание оказалось непростым испытанием.
«Гонка получилась тяжелой. Здесь мы бегаем достаточно часто, понимала, как нужно раскладываться, поэтому не было смысла дергаться сразу с первого подъема», — отметила спортсменка.
Пеклецова финишировала с результатом 29 минут 6 секунд. Второе место заняла Елизавета Маслакова с отставанием на 22,4 секунды. Третьей стала Екатерина Никитина, добавил RT.