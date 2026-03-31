Лыжница Пеклецова рассказала, что гонка в финале Кубка России получилась тяжелой

Российская лыжница Алина Пеклецова поделилась впечатлениями после победы в гонке с раздельным стартом на финале Кубка России. Об этом сообщил «Матч ТВ» .

По ее словам, состязание оказалось непростым испытанием.

«Гонка получилась тяжелой. Здесь мы бегаем достаточно часто, понимала, как нужно раскладываться, поэтому не было смысла дергаться сразу с первого подъема», — отметила спортсменка.

Пеклецова финишировала с результатом 29 минут 6 секунд. Второе место заняла Елизавета Маслакова с отставанием на 22,4 секунды. Третьей стала Екатерина Никитина, добавил RT.