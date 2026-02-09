Лыжница Чепалова заявила, что Делож грубо нарушил дистанцию на Олимпиаде

Российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова выразила возмущение действиями французского спортсмена Матиса Деложа, занявшего вторую строчку в мужском скиатлоне Олимпиады в Италии. Об этом сообщило ИА НСН .

Россиянка подвергла критике поведение француза, который допустил серьезное нарушение правил соревнований. Он сократил расстояние трассы, за что получил желтую карточку.

«Тут даже дело не в том, дали или не дали желтую карточку, было ли у тебя преимущество, или нет. Ты нарушил дистанцию. Когда идет просмотр трассы, нельзя идти против дистанции, нельзя катать лыжи на трассе», — подчеркнула Чепалова.

По ее словам, данная ситуация демонстрирует предвзятое отношение и двойные стандарты.