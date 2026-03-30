Лыжник Коростелев поделился воспоминаниями о самой яркой гонке на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал NEWS.ru о самой запоминающейся гонке на Кубке мира. По его словам, это была бронзовая гонка в финском Лахти.

Коростелев отметил, что первый подиум всегда остается в памяти, особенно в сложных условиях.

«Я был очень рад, что у меня получилось побороться, навязать борьбу, заехать и забрать свой сыр», — поделился спортсмен.

Сезон Кубка мира по лыжным гонкам завершился 22 марта. Ранее в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам Александр Большунов, трехкратный олимпийский чемпион, одержал уверенную победу в гонке на 10 километров свободным стилем. Соревнования проходили в городах Апатиты и Кировск Мурманской области. Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды.

Второе место с отставанием в 5,6 секунды занял Савелий Коростелев, а замкнул тройку сильнейших лыжников Сергей Ардашев. Решающие старты сезона продлятся до 5 апреля.