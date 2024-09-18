Лыжник Коростелев назвал тяжелой гонку, в которой одержал победу

Российский лыжник Савелий Коростелев поделился впечатлениями о своей победе в гонке на 20 километров классическим стилем на чемпионате России по лыжероллерам. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал Dokukin.

Спортсмен отметил, что это была сложная гонка. Самой большой трудностью оказалось правильно распределить силы.

«Первый круг получилось хорошо пробежать, потом старался удержать темп и получилось увеличить скорость к концу гонки», — отметил лыжник.

Коростелев завершил дистанцию в 20 километров за 44 минуты 1,7 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин, отставший на 11,8 секунды, а третьим финишировал Александр Большунов, проигравший 25,5 секунды.