Участник Олимпийских игр в Милане и многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев в интервью «Матч ТВ» проанализировал причины доминирования сборной Норвегии в мировых лыжных гонках.

По мнению спортсмена, ключевое преимущество норвежцев заключается в их работе со смазочными материалами. Они добились выдающихся результатов в разработке и нанесении мазей, которые особенно эффективны в сложных погодных условиях. Кроме того, Коростелев подчеркнул, что норвежская команда проводит масштабную многолетнюю работу по тестированию лыж, накапливая уникальный опыт, недоступный их конкурентам, написал RT.

Савелий Коростелев получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях в декабре 2025 года. Его лучшим результатом на этапах Кубка мира стало третье место в гонке с раздельным стартом в финском Лахти.