Лыжная «Гонка Легкова» стартовала в Лужниках

В Москве в спорткомплексе «Лужники» впервые стартовал трехдневный зимний фестиваль «Гонка Легкова», основанный олимпийским чемпионом Александром Легковым. На старт вышли не только профессионалы, но также любители и дети.

«Круг здесь три километра. Идеальные условия. Очень немногие могут похвастаться. Я говорю, прям странно, что в центре города есть такой круг, с таким идеальным скольжением, идеальной трассой», — сказал Легков.

Он пошутил, что в Москве выпало так много снега, что он не растает до мая. С погодой тоже повезло, так как не холодно.

Участников на фестивале собралось более трех тысяч. Они вдохновлены, на драйве, все в прекрасном настроении — это главные эмоции.

Главное событие фестиваля — профессиональные старты, на которых выступили биатлонисты и ведущие российские лыжники. Среди них Иван Черезов, Илья Черноусов, Александр Бессмертных и Дмитрий Япаров, а также действующие члены сборной России — Вероника Степанова, Юлия Ступак и Артем Мальцев.

Дети смогут испытать свои силы на детских стартах 15 февраля.

В этом году призовой фонд составил пять миллионов рублей. Победителями признают участников с самым быстрым кругом дня, причем будут отдельные подиумы для мужчин и женщин.