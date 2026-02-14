Лыжная «Гонка Легкова» стартовала в Лужниках
В Москве в спорткомплексе «Лужники» впервые стартовал трехдневный зимний фестиваль «Гонка Легкова», основанный олимпийским чемпионом Александром Легковым. На старт вышли не только профессионалы, но также любители и дети.
«Круг здесь три километра. Идеальные условия. Очень немногие могут похвастаться. Я говорю, прям странно, что в центре города есть такой круг, с таким идеальным скольжением, идеальной трассой», — сказал Легков.
Он пошутил, что в Москве выпало так много снега, что он не растает до мая. С погодой тоже повезло, так как не холодно.
Участников на фестивале собралось более трех тысяч. Они вдохновлены, на драйве, все в прекрасном настроении — это главные эмоции.
Главное событие фестиваля — профессиональные старты, на которых выступили биатлонисты и ведущие российские лыжники. Среди них Иван Черезов, Илья Черноусов, Александр Бессмертных и Дмитрий Япаров, а также действующие члены сборной России — Вероника Степанова, Юлия Ступак и Артем Мальцев.
Дети смогут испытать свои силы на детских стартах 15 февраля.
В этом году призовой фонд составил пять миллионов рублей. Победителями признают участников с самым быстрым кругом дня, причем будут отдельные подиумы для мужчин и женщин.