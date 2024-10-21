Лучший форвард казанского «Ак Барса» Николас Петан пропустит ближайшие игры из-за травмы

Нападающий хоккейного клуба из Казани «Ак Барс» Николас Петан попал в список травмированных игроков. Об этом пишет inkazan.ru со ссылкой на представителей команды.

О том, какое именно повреждение получил бомбардир «Ак Барса», не сообщается. Известно, что он не выйдет на лед в ближайшие матчи.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Петан сыграл в 14 играх, набрав 15 очков. Благодаря этому показателю он стал лучшим форвардом команды.