Лучший форвард казанского «Ак Барса» Николас Петан пропустит ближайшие игры из-за травмы
Нападающий хоккейного клуба из Казани «Ак Барс» Николас Петан попал в список травмированных игроков. Об этом пишет inkazan.ru со ссылкой на представителей команды.
О том, какое именно повреждение получил бомбардир «Ак Барса», не сообщается. Известно, что он не выйдет на лед в ближайшие матчи.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Петан сыграл в 14 играх, набрав 15 очков. Благодаря этому показателю он стал лучшим форвардом команды.
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