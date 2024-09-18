Лучший бомбардир ЧМ-1990 Скиллачи ушел из жизни

Лучший бомбардир чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на агентство ANSA.

Экс-футболист скончался в Палермо от онкологического заболевания. Ему поставили диагноз два года назад, спортсмена несколько раз оперировали.



Скиллачи завершил свою карьеру в 1997 году. Он играл за «Ювентус» и «Интер».