Лучший бомбардир ЧМ-1990 Скиллачи ушел из жизни

Лучший бомбардир чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на агентство ANSA.

Экс-футболист скончался в Палермо от онкологического заболевания. Ему поставили диагноз два года назад, спортсмена несколько раз оперировали.

Скиллачи завершил свою карьеру в 1997 году. Он играл за «Ювентус» и «Интер».

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