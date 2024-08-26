Шахматисты-любители из Москвы сыграли с гроссмейстером Карякиным

В московском районе Марьино состоялся Кубок Карякина по шахматам. Турнир совместно организовали многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин и управа района Марьино при участии члена Совета Федерации Инны Святенко.

В соревнованиях приняли участие 80 шахматистов всех возрастов, в основном — дети. По итогам пяти туров десять лучших участников сыграли сеанс одновременной игры против Сергея Карякина.

Гроссмейстер отметил, что шахматы очень полезны для детей, они развивают логику и стратегическое мышление.

«Шахматы учат ответственности за свои поступки, в шахматах сделал ход — и уже не можешь вернуть его назад, в жизни тоже так часто бывает», — сказал Карякин.

По словам сенатора Инны Святенко, проведение Кубка Карякина поможет популяризации этого вида спорта.

«Для Марьино, самого большого района Москвы, это серьезный импульс к развитию шахмат. Уверена, перед 1 Сентября родители проявят еще больший интерес к шахматным секциям в школе, и, возможно, их станет еще больше», — подчеркнула сенатор.

Ранее второй этап Кубка Карякина прошел в Домодедове.