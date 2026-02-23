Ломаев близок к переходу в «Уфу»

Бывший вратарь «Сочи» и «Крыльев Советов» Иван Ломаев вероятно подпишет контракт с футбольным клубом «Уфа» до завершения текущего сезона. Руководство башкирского клуба подтвердило факт тренировок Ломаева вместе с командой, сообщил сайт Metaratings.ru .

Окончательное решение будет зависеть от отсутствия альтернативных предложений у игрока до конца дня.

Напомним, в сезоне-2025/26 Ломаев сыграл за «Сочи» одну игру в чемпионате России и две встречи в Кубке России. Контракт с сочинцами был расторгнут в середине января.