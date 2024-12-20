«Локомотив» установил цену за армянского защитника Наира Тикнизяна из «Севильи»

Московский «Локомотив» установил цену в шесть-семь миллионов евро за армянского защитника Наира Тикнизяна при переговорах с «Севильей», написал сайт Metaratings.ru .

В сообщении говорится, что клуб не планирует снижать свои требования. Несмотря на желание «Севильи» оформить переход игрока уже зимой, финансовые ограничения мешают ей согласиться на условия «Локомотива». Испанскому клубу установлены строгие рамки расходов со стороны Ла Лиги, согласно которым в следующем сезоне он сможет потратить на усиление состава лишь 2,5 миллиона евро — самый низкий лимит среди команд высшего дивизиона. Это делает трансфер Тикнизяна в «Севилью» на данном этапе малореальным.

Тикнизян играет за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах российской Премьер-лиги, забив два гола и сделав одну передачу. Его текущая рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.