«Локомотив» сообщил о возвращении хавбека Севикяна в «Ференцварош»
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с армянским полузащитником Эдрагом Севикяном. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Футболист, выступавший за «железнодорожников» на правах аренды, вернулся в венгерский клуб «Ференцварош». Руководство «Локомотива» приняло решение не выкупать игрока.
Севикян в прошедшем сезоне провел за «красно-зеленых» 20 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
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