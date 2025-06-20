«Локомотив» сообщил о возвращении хавбека Севикяна в «Ференцварош»

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с армянским полузащитником Эдрагом Севикяном. Об этом сообщила « Свободная пресса ».

Футболист, выступавший за «железнодорожников» на правах аренды, вернулся в венгерский клуб «Ференцварош». Руководство «Локомотива» приняло решение не выкупать игрока.

Севикян в прошедшем сезоне провел за «красно-зеленых» 20 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.