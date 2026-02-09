«Локомотив» проявил интерес к игрокам турецких клубов на замену Ненахову

Футбольный клуб «Локомотив» начал подбор потенциальных кандидатур на место 27-летнего защитника Максима Ненахова, который может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил Metaratings.ru.
«Железнодорожники» рассматривают кандидатов из турецкого чемпионата, уделяя внимание игрокам клубов, затронутых недавними скандалами с букмекерской сферой, что открывает перспективы приобретения футболистов по сниженной рыночной стоимости.
