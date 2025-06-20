«Локомотив» объявил о подписании контракта с форвардом «Химок» Руденко
Московский ФК «Локомотив» объявил о подписании второго игрока за сутки. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Нападающий из подмосковного клуба «Химки» Александр Руденко стал новым игроком «железнодорожников». Соглашение с «красно-зелеными» рассчитано на три года.
Поскольку команда «Химки» была исключена из чемпионата России и прекратила свое существование, Руденко присоединился к «Локомотиву» в качестве свободного агента без трансферной платы.
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