Любомир Кантонистов ушел с должности генерального директора ПФК «Кубань» | 360°

Спорт 16 мая 2024, 13:27 Любомир Кантонистов ушел с должности генерального директора ПФК «Кубань»

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Любомир Кантонистов ушел с должности генерального директора ПФК «Кубань». Стороны приняли решение расторгнуть договор по обоюдному согласию. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу футбольного клуба.

Напомним, осенью 2023 года гендиректор устроил конфликт с бывшим тренером Александром Григоряном. Он назвал его «обыкновенным лицемером».

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В сообщении клуба говорится, что имя нового руководителя объявят позже.