Лионель Месси впервые в карьере отдал пять голевых передач за матч | 360°

Спорт 05 мая 2024, 14:34 Лионель Месси впервые в карьере отдал пять голевых передач за матч Javier Rojas/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси провел самый результативный матч в своей карьере, отдав пять голевых передач. Об этом сообщила британская компания Opta, занимающаяся спортивной аналитикой.

Кроме того, впервые за карьеру аргентинский футболист выполнил шесть результативных действий за игру. По обоим пунктам он поставил рекорд профессиональной футбольной лиги Major League Soccer (MLS).

«Интер Майами» выиграл у «Нью‑Йорк Ред Буллз» в домашнем матче со счетом 6:2. Месси забил один гол.

Журналист издания GOAL Джейкоб Шнайдер назвал Месси «инопланетянином» и отметил, что его достижения «неслыханны».

Спортсмен стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА. На церемонию награждения The Best FIFA Football Awards в Лондоне в январе-2024 он не приехал. Месси также признавали лучшим игроком в 2019 и 2022 годах.