Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в эстафете и многократная чемпионка России Кристина Макаренко в беседе с MK.Ru подвела итоги года и назвала главные цели.

Главным достижением в спорте за год легкоатлетка назвала летний сезон, когда она пробежала по личному рекорду и выполнила олимпийский норматив.

«Было здорово, но, к сожалению, я травмировалась и очень долго восстанавливалась. Сейчас главное — прийти в форму и выступить в зимнем сезоне», — призналась Макаренко.

Спортсменка отметила, что ей очень хочется поучаствовать в международных стартах. Она планирует выступать везде, но при этом не загадывает, потому что не всегда все сбывается. Также в планах — попасть на Олимпиаду 2028 года, добавила она.