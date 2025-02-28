Легкоатлетка Конева: я не ставлю перед собой амбициозных целей на зимний сезон

Серебряный призер чемпионата мира 2013 года и чемпионка мира и Европы в помещении в тройном прыжке Екатерина Конева дала эксклюзивное интервью изданию МК.Ru, в котором поделилась ожиданиями на предстоящий турнир.
По словам спортсменки, основной упор в этом турнире сделан на новую технику разбега, которую она прямо сейчас и отрабатывает.
«Намного комфортнее тренироваться в теплых условиях, ведь в холодное время года даже в манежах температура зачастую не превышает нуля градусов. <…> Именно поэтому я не ставлю перед собой амбициозных целей на зимний сезон», — добавила она.
Конева отметила, что хотелось бы избежать травм и показать хороший результат.
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