Легкоатлетка Конева: я не ставлю перед собой амбициозных целей на зимний сезон

Серебряный призер чемпионата мира 2013 года и чемпионка мира и Европы в помещении в тройном прыжке Екатерина Конева дала эксклюзивное интервью изданию МК.Ru , в котором поделилась ожиданиями на предстоящий турнир.

По словам спортсменки, основной упор в этом турнире сделан на новую технику разбега, которую она прямо сейчас и отрабатывает.

«Намного комфортнее тренироваться в теплых условиях, ведь в холодное время года даже в манежах температура зачастую не превышает нуля градусов. <…> Именно поэтому я не ставлю перед собой амбициозных целей на зимний сезон», — добавила она.

Конева отметила, что хотелось бы избежать травм и показать хороший результат.