Легенда трекового велоспорта Войнова сообщила о завершении спортивной карьеры

многократная чемпионка мира и Европы по велоспорту на треке Анастасия Войнова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на представителей ФВСР.

Федерация велоспорта России отметила, что путь Анастасии — это пример настоящего спортивного характера и безграничной любви к велоспорту.

«Ее стремительные финиши, безупречная техника и несгибаемая воля к победе стали визитной карточкой», — говорится в сообщении ведомства.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Анастасия Войнова завоевала серебро в командном спринте вместе с Дарьей Шмелевой. На Играх 2020 года в Токио она получила бронзовую медаль.