Ларионов связал поражение СКА от «Салавата Юлаева» с напряженным графиком игр

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказал мнение о поражении своей команды в матче против «Салавата Юлаева», который завершился со счетом 1:2. Об этом написало издание «МК в Питере» .

Ларионов отметил, что в первом периоде его подопечные демонстрировали уверенную игру и создали множество моментов для взятия ворот. Однако, по его словам, команда смогла реализовать лишь один из моментов, что позволило сопернику вернуться в игру.

Тренер подчеркнул, что усталость игроков стала одной из причин неудачи. Он напомнил, что это была уже пятая игра за девять дней, и физическая нагрузка повлияла на уверенность и эффективность атак. Ларионов отметил, что это не оправдание, а констатация факта.

Ранее «МК в Питере» сообщал, что СКА прервал свою победную серию после этого матча.