«Лада» усилила атакующий потенциал Данилой Дяденькиным из команды ВХЛ «Норильск»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» приобрел права на форварда сборной Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), выступающего за команду «Норильск», Данилы Дяденькина. Сумма сделки составила шесть миллионов рублей, сообщил сайт Metaratings.ru .

Данила Дяденькин является выпускником школы знаменитого ярославского «Локомотива» и обладателем Кубка Харламова-2019. В завершившемся чемпионате ВХЛ игрок набрал 52 очка в регулярке, забросив 26 шайб и отдав столько же результативных передач. Дополнительно он отметился одним ассистентом в матчах плей-офф.

Прошлый сезон оказался неудачным для «Лады»: занимавшая десятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, команда не смогла пробиться в плей-офф. Новый тренерский штаб рассчитывает усилить атакующий потенциал именно благодаря новичкам вроде Дяденькина.