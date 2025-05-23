«Лада» подпишет контракт с защитником Алексом Коттоном из словацкого клуба «Нитра»

Российский хоккейный клуб «Лада» близок к заключению однолетнего контракта с канадским защитником Алексом Коттоном. Согласно информированным источникам Metarates.ru , соглашение будет оформлено летом текущего года.

По данным сайта, несмотря на наличие действующего договора с командой «Нитра» из Словакии, переход спортсмена состоится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне 24-летний игрок набрал 50 (11+39) очков в 68 матчах чемпионата Словакии, продемонстрировав показатель полезности «+3». Стоит отметить, что команда «Лада» по итогам сезона-2024/25 расположилась на десятой позиции в Восточной конференции КХЛ и не смогла пробиться в плей-офф турнира.