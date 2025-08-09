«Лада» подписала контракт с экс-защитником «Витязя» Рыковым

Хоккейный клуб «Лада» из Тольятти подписал контракт с бывшим защитником подмосковного «Витязя» Егором Рыковым. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Спортсмен заключил однолетнее соглашение с тольяттинским клубом.
Рыков ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге за такие команды, как СКА, «Сочи», ЦСКА, «Северсталь», «Адмирал» и «Авангард». В сезоне-2024/25 28-летний игрок провел 50 матчей регулярного чемпионата KHL, набрав 7 (1+6) очков при коэффициенте полезности минус 8.
