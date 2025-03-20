Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов дал эксклюзивное интервью Metaratings.ru, где обсудил возвращение российских спортсменов на международную арену.
Отвечая на вопрос о разрешении российским спортсменам вновь участвовать в турнирах под нейтральным статусом, Кузнецов выразил оптимизм, отметив, что это позитивный сдвиг. Однако он подчеркнул субъективность своего вида спорта, где оценка за прыжок может варьироваться от восьми до шести баллов в зависимости от мнения судей. Несмотря на возможную предвзятость, Кузнецов уверен, что важно продолжать демонстрировать высокие результаты.
В ноябре 2024 года Международная федерация плавания (World Aquatics) предоставила нейтральный статус ряду российских прыгунов в воду, открыв им путь к участию в международных соревнованиях.
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