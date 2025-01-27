Кузьмичев заявил, что защитник «Химок» Джикия с удовольствием рассмотрит переход
Бывший директор футбольных академий «Спартака» и «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал возможный переход 31-летнего защитника «Химок» Георгия Джикии в другой клуб. Об этом написал сайт Metaratings.ru.
По словам собеседника, предложений по Джикии пока не поступало.
«Если будет реальная заинтересованность от клуба, который будет решать более серьезные задачи, чем „Химки“, то Георгий с удовольствием рассмотрит переход», — сказал он.
Кузьмичев добавил, что вероятность договориться с «Химками» очень высокая.
Георгий Джикия играет в команде с сентября 2024 года. Его соглашение действует до июня 2025 года.