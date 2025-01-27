Кузьмичев заявил, что защитник «Химок» Джикия с удовольствием рассмотрит переход

Бывший директор футбольных академий «Спартака» и «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал возможный переход 31-летнего защитника «Химок» Георгия Джикии в другой клуб. Об этом написал сайт Metaratings.ru .

По словам собеседника, предложений по Джикии пока не поступало.

«Если будет реальная заинтересованность от клуба, который будет решать более серьезные задачи, чем „Химки“, то Георгий с удовольствием рассмотрит переход», — сказал он.

Кузьмичев добавил, что вероятность договориться с «Химками» очень высокая.

Георгий Джикия играет в команде с сентября 2024 года. Его соглашение действует до июня 2025 года.