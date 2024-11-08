Курганский ХК «Зауралье» сообщил об уходе вратаря Табатчикова

Вратарь Владимир Табатчиков покинул хоккейный клуб из Кургана «Зауралье». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ХК.
Известно, что голкипер вернулся в расположение новосибирской «Сибири». Именно ей и принадлежат права на спортсмена.
«Вратарь Владимир Табатчиков покинул „Зауралье“ и вернулся в расположение новосибирской „Сибири“, которой принадлежат права на хоккеиста. Благодарим Владимира за игру», — написали в Telegram-канале представители команды.
Табатчиков провел за «Зауралье» четыре встречи в регулярном чемпионате. Хоккеист отметился одной игрой на ноль. Его коэффициент надежности — 2,49. У вратаря 91,8% отраженных бросков.
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