Курганский ХК «Зауралье» сообщил об уходе вратаря Табатчикова

Вратарь Владимир Табатчиков покинул хоккейный клуб из Кургана «Зауралье». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ХК.

Известно, что голкипер вернулся в расположение новосибирской «Сибири». Именно ей и принадлежат права на спортсмена.

«Вратарь Владимир Табатчиков покинул „Зауралье“ и вернулся в расположение новосибирской „Сибири“, которой принадлежат права на хоккеиста. Благодарим Владимира за игру», — написали в Telegram-канале представители команды.

Табатчиков провел за «Зауралье» четыре встречи в регулярном чемпионате. Хоккеист отметился одной игрой на ноль. Его коэффициент надежности — 2,49. У вратаря 91,8% отраженных бросков.