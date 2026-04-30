Кубок Пермского края по плаванию пройдет с 7 по 8 мая 2026 года

С 7 по 8 мая 2026 года в спорткомплексе «Олимпия-Пермь» пройдет Кубок Пермского края по плаванию. Состязания поддержит филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту». Об этом сообщил сайт properm.ru .

Участники — пловцы в возрасте 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже второго спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях от 50 до 800 метров в индивидуальных видах программы и двух эстафетах.

Будет разыграно 34 комплекта наград. Трем лучшим сборным клубам и спортивным школам вручат кубки за первое, второе и третье командные места.

Официальное открытие соревнований состоится 7 мая в 11:45, после чего пройдут заплывы. Во второй день в индивидуальных заплывах мужчины и женщины поменяются дистанциями.