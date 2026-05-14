Кубок Московской области по стрельбе из пневматики пройдет в Лыткарине

Кубок Московской области по стрельбе из пневматических пистолетов и карабинов пройдет в ближайшие выходные. Им откроется новый вместительный комплекс для соревнований — Лыткарино Арена.

В турнире примут участие около 120 спортсменов из разных регионов России. Им предстоит пройти 10 испытаний, а судить соревнования будет опытное жюри во главе с Эльдаром Фаткиевым.

Организаторами турнира выступили Федерация практической стрельбы Московской области, стрелковая лига «Русские сезоны», Министерство спорта Подмосковья и администрация городского округа. Зарегистрироваться можно по ссылке. Для участия спортсменам понадобятся медицинский допуск, страховой полис, сертификат РУСАДА и документ, удостоверяющий личность.