Кровь из глаз полилась у австралийского пауэрлифтера во время приседа

Пауэрлифтер Паши Осман поставил локальный рекорд в Австралии. Во время приседа у него из скальпа и глаз пошла кровь, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным канала, Осман присел со штангой в 402,5 килограмма. Потом он решил увеличить вес до 410 килограммов. Во время попытки у пауэрлифтера потекла кровь из глаз и скальпа. Несмотря на это, спортсмен нашел в себе силы удержаться на ногах и встал со штангой.

Врачи объяснили, что из-за сильного давления произошло смешение крови с потом и выход через поры. Состояние Паши Османа быстро стабилизировалось.

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