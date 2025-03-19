«Кроф, коуф, скуф». Карпин прозвал Дзюбу «сигма-боем»

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин в шутливой форме охарактеризовал нападающего «Акрона» Артема Дзюбу. Его заявления с пресс-конференции привела газета kp.ru .

Отвечая на вопрос журналистов, Карпин подчеркнул, что Дзюба намного моложе и больше подходит под образ сигма-боя.

«Я уже… Как называется? Кроф, коуф… Скуф, во! Я уже скуф. Сигма — естественно, Артем», — добавил тренер с улыбкой.

Пресса ранее сообщала о натянутых отношениях Валерия Карпина и Артема Дзюбы. Оба неоднократно критиковали друг друга еще со времен совместной работы в столичном «Спартаке». В 2020 году Дзюба говорил, что испытывает к Карпину неприязнь.

В 2021 году Карпин не стал вызвать Артема Дзюбу на отборочные матчи на турнир чемпионата мира 2022 года. Позднее футболист заявил, что отказался от приглашения тренера в сборную.

Впервые при Карпине Артем Дзюба получил вызов в российскую сборную только в марте 2025 года.