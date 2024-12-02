Крюков посоветовал лыжнику Большунову тщательнее следить за своим здоровьем

Серебряный призер Олимпиады Никита Крюков посоветовал трехкратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову тщательнее следить за своим здоровьем. Об этом написал RT .

Как отметил спортсмен, лыжнику достаточно тяжело набрать боевые кондиции, когда он два раза заболевает во время подготовки к сезону. Любой сквозняк опасен тем, что боевое состояние мигом превращается в болезненное.

«Надо внимательно следить за собой, ни в коем случае не промочить ноги, сразу переодевать влажную форму», — добавил в разговоре с журналистами Крюков.

Если все же подцепил «заразу», остается только ждать, отметил собеседник.