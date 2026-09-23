Крикунов объяснил отличие подхода тренера Ларионова от большинства в КХЛ

По словам Крикунова, Ларионов выстраивает тренировочный процесс с ориентиром на стандарты НХЛ и готовит коллектив к сезону иначе, чем другие специалисты. В то время как в российских клубах принято требовать мгновенных результатов и форсировать форму игроков уже к первым играм чемпионата, наставник бережет ресурсы хоккеистов ради матчей плей-офф.