Крикунов объяснил отличие подхода тренера Ларионова от большинства в КХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов проанализировал специфику работы наставника Игоря Ларионова в Континентальной Хоккейной Лиге. Своим мнением специалист поделился с сайтом Metaratings.ru.
По словам Крикунова, Ларионов выстраивает тренировочный процесс с ориентиром на стандарты НХЛ и готовит коллектив к сезону иначе, чем другие специалисты. В то время как в российских клубах принято требовать мгновенных результатов и форсировать форму игроков уже к первым играм чемпионата, наставник бережет ресурсы хоккеистов ради матчей плей-офф.