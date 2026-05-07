«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в финале Кубка России

В Краснодаре прошел ответный матч финала пути РПЛ Кубка России. Столичное «Динамо» на выезде проиграло в серии пенальти футболистам «Краснодара», которые теперь сыграют с московским «Спартаком» в суперфинале на стадионе в Лужниках.

Основное время встречи команд завершилось со счетом 0:0, но в серии пенальти победу одержали футболисты «Краснодара» — 6:5. Суперфинал с участием «Спартака» пройдет 24 мая в столице. Футболисты поборются в решающем мачте за престижный хрустальный трофей сезона-2025/2026.

Перед матчем прошла мемориальная акция. Игроки, тренеры и судьи вышли на стадионе «Ozon Арена» с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны. Лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова перед стартовым свистком исполнила композицию «На безымянной высоте».

Ранее актер Александр Домогаров спел песню «От героев былых времен» из советской картины «Офицеры» перед финальным матчем «Спартака» и ЦСКА в Москве.