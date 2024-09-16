«Краснодар» предложил «Ривер Плейт» выкупить Пабло Солари за $20 млн

Руководство «Краснодара» предложило аргентинскому клубу «Ривер Плейт» 20 миллионов долларов за нападающего Пабло Солари. Об этом сообщило издание Soy Del Millo.

Как написал RT, аргентинская команда желает улучшить условия продажи игрока.

Пабло Солари сыграл за «Ривер Плейт» 96 матчей, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до 2027 года.

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