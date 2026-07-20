Кошка Вижа предсказала победу Испании в финале ЧМ-2026
Кошка Вижа из театра Куклачева верно выбрала сборную Испании перед финалом чемпионата мира 2026 года с Аргентиной. Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла матч со счетом 1:0, сообщает Life.ru.
Кошка Вижа из театра Куклачева снова точно предсказала исход футбольного матча. Перед финалом чемпионата мира 2026 года ей предложили выбрать одну из двух мисок с флагами Испании и Аргентины.
Вижа без колебаний подошла к миске со флагом Испании и тем самым отдала предпочтение команде Луиса де ла Фуэнте. Прогноз оказался верным.
Испания победила Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Единственный мяч забили во втором дополнительном тайме.
Ранее Вижа также угадала исход матча за третье место. Тогда кошка выбрала Англию перед игрой с Францией, и именно английская сборная одержала победу.