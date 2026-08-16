Корпоративные соревнования по триатлону прошли в Крылатском

В Москве состоялись корпоративные соревнования «Роснефти» по триатлону. Гребной канал «Крылатское» объединил как опытных атлетов, так и новичков.

За победу в личном и командном зачетах боролись сотрудники 38 дочерних предприятий компании: геологи, технологи, инженеры и буровики. Участникам предстояло пройти три этапа: плавание на открытой воде, велогонку и бег.

«В прошлом году участвовал, занял седьмое место. Весь этот год тренировался, готовил себя к новому старту, и результат не заставил себя ждать», — поделился один из участников соревнований — Илья Эзбин.

Другой участник — Александр Осипенко — в этом году решил попробовать сразу два формата: суперспринт и эстафету.

«В эстафете на велоэтапе выложился на максимум. Результатом доволен», — поделился он.