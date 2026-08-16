Корпоративные соревнования по триатлону прошли в Крылатском
В Москве состоялись корпоративные соревнования «Роснефти» по триатлону. Гребной канал «Крылатское» объединил как опытных атлетов, так и новичков.
За победу в личном и командном зачетах боролись сотрудники 38 дочерних предприятий компании: геологи, технологи, инженеры и буровики. Участникам предстояло пройти три этапа: плавание на открытой воде, велогонку и бег.
«В прошлом году участвовал, занял седьмое место. Весь этот год тренировался, готовил себя к новому старту, и результат не заставил себя ждать», — поделился один из участников соревнований — Илья Эзбин.
Другой участник — Александр Осипенко — в этом году решил попробовать сразу два формата: суперспринт и эстафету.
«В эстафете на велоэтапе выложился на максимум. Результатом доволен», — поделился он.
«Роснефть» поддерживает профессиональный и любительский спорт. В этом году участникам соревнований предложили три варианта дистанций: олимпийская, спринт и суперспринт. Они различались по километражу, но требовали одинаково полной отдачи сил. Соревновались спортсмены и в эстафете: в ней приняли участие 19 команд по три участника в каждой.
Главный кубок второй год подряд получили спортсмены из «Удмуртнефти».