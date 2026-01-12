Конфликт борцов-юниоров на первенстве СКФО перерос в массовую драку

Поединок между юниорами из Чечни и Северной Осетии на проходившем в Грозном первенстве СКФО по вольной борьбе перерос в массовую драку с участием тренеров и зрителей. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал потасовку следствием провокации чеченского борца.

Он подчеркнул, что организация примет все необходимые меры с привлечением дисциплинарной комиссии.

«Когда на домашнем мероприятии представитель принимающей территории позволяет такую провокацию, это никого не красит», — привел заявлением Мамиашвили ТАСС.

Президент федерации добавил, что уже переговорил с руководителем дисциплинарной комиссии и потребовал полного разбирательства в ситуации, чтобы она стала уроком для тренеров и судьи, который не сделал ничего, чтобы предотвратить конфликт.

В конце декабря массовую драку на соревнованиях «Куреш-2025» устроили борцы из Крыма и Севастополя. Конфликт начал тлеть еще до начала схваток, когда спортсмены обменивались ядовитыми репликами в адрес друг друга. Для разгона потасовки организаторы соревнований вызвали сотрудников полиции.