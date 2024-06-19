Комментатора отстранили от работы за слова о «шмарах» в прямом эфире

Комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы на телеканале «Матч ТВ» после того, как он заявил, что «шмарам» нужно держаться подальше от самбиста Кирилла Князькова. Его слова прозвучали в прямом эфире.

«Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий, 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший парень», — сказал он во время трансляции Игр БРИКС.

Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин в своем Telegram-канале назвал слова Иваницкого грубыми и некорректными.

«К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС. <…> Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы», — написал он.

В беседе с 360.ru Иваницкий высказался по поводу произошедшего. По словам комментатора, его отстранили на неопределенный срок.

«Я удивлен. Дело не в справедливости, это просто очень странно. Можно на национальной или расовой почве высказывание сделать, и обидятся. А здесь откуда возмущение? От лиц с низкой социальной ответственностью, они недовольны?» — посетовал он.

Иваницкий заверил, что сказанные им слова абсолютно нормальные и в них нет ничего криминального. Он выразил уверенность, что эта история была специально раскручена.

«В эпоху работы на ВГТРК и „НТВ Плюс“ были более жесткие высказывания наших коллег и редактор всегда вписывалась за своих журналистов. Так исторически было», — добавил комментатор.