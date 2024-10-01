Комментатор Моссаковский объяснил снижение интереса россиян к футболу отстранением сборной от международных соревнований

Активная аудитория футбольных матчей заметно сократилась, и это связано с рядом факторов, включая общесоциальные проблемы, отметил спортивный журналист Михаил Моссаковский в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По его словам, сейчас наблюдается снижение посещаемости, вызванное несколькими обстоятельствами: ухудшение социальной ситуации и влияние системы Fan ID, что могло оттолкнуть часть зрителей.

Когда люди покидают трибуны, их интерес к спорту снижается. Также отстранение российской футбольной сборной от международных турниров оказывает влияние. Однако, если говорить о ситуации в целом, ее нельзя назвать критической — спорт продолжает развиваться и остается самодостаточным.